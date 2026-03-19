Iran War News: गैस सिलेंडर की कीमतों में क्या लगने वाली है आग? कतर के Ras Laffan LNG हब पर ईरान का हमला पड़ेगा बहुत भारी

Iran War News: मिडिल ईस्ट में युद्ध खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं। ये हमले इजराइल द्वारा ईरान के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए हमलों के जवाब में हुए, जिससे क्षेत्रीय युद्ध के और बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। ईरान के हमले का निशाना रास लफान था, जो दुनिया का सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) निर्यात केंद्र है। यह 48 घंटे में दूसरा हमला है। बुधवार को मिसाइलों ने पर्ल गैस-टू-लिक्विड्स (GTL) फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया था। गुरुवार को QatarEnergy ने पुष्टि की कि कई LNG सुविधाओं को फिर निशाना बनाया गया, जिससे व्यापक नुकसान हुआ है।