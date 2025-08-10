बाढ़, भूकंप, दंगे, आग या चोरी… घर को हुआ नुकसान तो कैसे काम करेगा Home Insurance? जानिए क्लेम का तरीका

कई लोग सोचते हैं कि घर के लिए इंश्योरेंस लेना एक अतिरिक्त खर्च है और इसके बजाय वे फर्नीचर, सजावटी सामानों या उपकरणों पर अधिक पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन जब भूकंप या बाढ़ जैसी कोई आपदा आती है, तब पता चलता है कि इंश्योरेंस वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक आपदाओं से हमें पता चलता है कि जितना अपने घरों को सजाना महत्वपूर्ण है, उतना ही अपने घरों की सुरक्षा करना भी महत्वपूर्ण है। नुकसान के बाद, इंश्योरेंस के बिना बिल्डिंग को दोबारा बनवाना बहुत कठिन और बहुत महंगा साबित हो सकता है। होम इंश्योरेंस आपको अपने घर की मरम्मत करने या फिर से बनाने के लिए वित्तीय मदद देता है। यह आपको सिर्फ इंश्योरेंस कवरेज ही नहीं देता, बल्कि यह आपको किसी भी अनहोनी के डर से दूर भी रखता है।