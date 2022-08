Huawei India के सीईओ ने कोर्ट में कहा- मैं एक चीनी हूं, आतंकवादी नहीं

Huawei India के CEO ली जिओंगवेई ने दिल्ली की अदालत में कहा कि मैं एक चीनी हूं, आतंकवादी नहीं हूं। उन्होंने कोर्ट में यह बात अपनी लुकआउट नोटिस की सुनवाई में कहा, जिसका आयकर विभाग ने विरोध किया।

Huawei India के CEO ली जिओंगवेई ने दिल्ली की अदालत में शाहरुख खान की मूवी से एक डॉयलॉग लेते हुए उसमें थोड़ा सा बदलाव करके कोर्ट में कहा कि मैं एक चीनी हूं, आतंकवादी नहीं हूं। दरअसल Huawei पर भारत में टैक्स चोरी करने का आरोप है, जिसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापेमारी भी कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ टैक्स चोरी को लेकर कई अहम वित्तीय दस्तावेज, खातों और कंपनी के रिकॉर्ड्स मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। इसके बाद Huawei India के CEO ली जिओंगवेई को लेकर देश छोड़ने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है।

Huawei India CEO said in Delhi court – I am a Chinese, not a terrorist