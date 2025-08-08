Share Market में जबरदस्त गिरावट, 1 ही दिन में निवेशकों के 5 लाख करोड़ डूबे, ये शेयर सबसे अधिक टूटे

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक गिरावट निफ्टी रियल्टी में 2.25 फीसदी दर्ज की गई है। इसके अलावा, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.30 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 2.13 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.29 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.13 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 1.43 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 0.96 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.17 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.92 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 1.52 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.69 फीसदी, निफ्टी आईटी में 1.04 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.21 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.76 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 1.37 फीसदी और निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.58 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। आज एक भी सेक्टोरल सूचकांक हरे निशान पर बंद नहीं हुआ है।