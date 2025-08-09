9 अगस्त 2025,

कारोबार

ICICI बैंक ने आम आदमी को दिया बड़ा झटका, अब 10 हजार नहीं, कम से कम रखने होंगे 50 हजार रुपये

ICICI Bank minimum balance hike: ICICI बैंक ने 1 अगस्त 2025 से नए खातों के लिए मिनिमम बैलेंस की सीमा बढ़ा दी है।

भारत

MI Zahir

Aug 09, 2025

ICICI Bank minimum balance hike
ICICI बैंक ने नया सेविंग अकाउंट खोलने वालों पर न्यूनतम बैलेंस सीमा में इजाफा करने से लोग हैरान हैं। (फोटो:X Handle PSB Punch/ IANS)

ICICI Bank minimum balance hike: ICICI बैंक में अब नया सेविंग अकाउंट खोलने वालों को मेट्रो शहरों में हर महीने कम से कम 50,000 रुपये बैलेंस (ICICI Bank minimum balance hike) रखना होगा। सेमी-अर्बन क्षेत्रों में यह सीमा 25,000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 10,000 रुपये तय की गई है। पहले यह सीमा 2500 रुपये थी। यह नियम (ICICI savings account new rule)1 अगस्त 2025 से लागू हो गया है। बैंक के अनुसार मेट्रो शहरों में ₹50,000, सेमी-अर्बन में ₹25,000 और ग्रामीण इलाकों में ₹10,000 बैलेंस रखना जरूरी होगा। यह नया नियम सिर्फ नए खाते खोलने वालों पर लागू होगा। जो पहले से खाताधारक हैं, उनके लिए पुरानी MAB शर्तें जैसी की वैसी ही बनी रहेंगी। अगर ग्राहक नया निर्धारित MAB पूरा नहीं कर पाते, तो उन्हें कम से कम 500 या 6% की कमी (जो भी कम हो) तक की पैनल्टी देनी होगी।

बैंक का उद्देश्य और प्रभाव

बैंक का यह कदम प्रीमियम ग्राहक वर्ग के लिए रणनीतिक रुख़ दर्शाता है। हालांकि, इससे कम आय वाले और ग्रामीण ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवा तक पहुंच बनाना मुश्किल हो सकती है

जनता और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया

इस फैसले को लेकर आम जनता में नाराज़गी नजर आ रही है। कई लोगों का मानना है कि इस तरह के बदलाव से आम आदमी के लिए बैंकिंग सेवा महंगी हो जाएगी। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम बैंक को अमीर ग्राहकों की ओर मोड़ने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वहीं, मध्यम और निम्न वर्गीय ग्राहक इससे खुद को बाहर महसूस कर सकते हैं।

बैंक की प्रतिक्रिया और दीगर जानकारी

फिलहाल, बैंक ने यह नियम केवल नए खातों पर लागू किया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में यह बदलाव पुराने खातों पर भी लागू किया जा सकता है। इसी बीच, बैंक की ओर से यह बात साफ की गई है कि यह नियम मौजूदा ग्राहकों पर लागू नहीं होगा और उनकी मौजूदा शर्तें बनी रहेंगी। हम आगामी हफ्तों में देखेंगे कि क्या अन्य निजी बैंक भी इसी तरह के कदम उठाते हैं।

Business news

Updated on:

09 Aug 2025 04:33 pm

Published on:

09 Aug 2025 04:20 pm

Hindi News / Business / ICICI बैंक ने आम आदमी को दिया बड़ा झटका, अब 10 हजार नहीं, कम से कम रखने होंगे 50 हजार रुपये

