Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज, World Bank ने बढ़ाया GDP ग्रोथ का अनुमान, बताई यह वजह

India GDP Growth Rate: वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ा दिया है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख इकोनॉमी बना रहेगा।

2 min read

नई दिल्ली

image

Pawan Jayaswal

Oct 07, 2025

India GDP Growth

वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है। (PC: Gemini)

वर्ल्ड बैंक ने मंगलवार को भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ अनुमान को 6.3 फीसदी से बढ़ाकर 6.5 फीसदी कर दिया है। हालांकि, इसने वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 0.2 फीसदी घटाकर 6.3 फीसदी किया है। अमेरिका द्वारा उम्मीद से अधिक टैरिफ को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने ऐसा किया है।

सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख इकोनॉमी बना रहेगा भारत

भारत अभी भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख इकोनॉमी बना रहेगा। भारत की लचीली खपत ग्रोथ के चलते ऐसा होगा। वर्ल्ड बैंक ने अपने लेटेस्ट साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट में यह बात कही है। भारत की इकोनॉमी वित्त वर्ष 2025 में 6.5 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी है। अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8 फीसदी रही, जो पिछली 5 तिमाहियों में सबसे अधिक है।

जीएसटी सुधार से होगा फायदा

वर्ल्ड बैंक ने कहा, 'घरेलू परिस्थितियां, विशेष रूप से एग्रीकल्चर आउटपुट और ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि उम्मीद से ज्यादा अच्छी रही हैं। जीएसटी में सरकार द्वारा लाए गए सुधारों से कारोबारी गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।'

भारत पर ज्यादा है टैरिफ

अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया हुआ है। यह ब्राजील के बाद दुनियाभर में सबसे अधिक टैरिफ में से एक है। अमेरिकी टैरिफ बांग्लादेश और श्रीलंका पर 20 फीसदी है। वहीं, नेपाल, भूटान और मालदीव पर 10 फीसदी है। भारत का अमेरिका को वस्तुओं का निर्यात जीडीपी का करीब 2 फीसदी है। कुल मिलाकर 2026 में साउथ एशिया की ग्रोथ रेट 2025 की 6.6 फीसदी से घटकर 5.8 फीसदी रह सकती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, इस सुस्ती के बावजूद साउथ एशिया उभरते बाजार क्षेत्रों में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी रहेगा।

एआई प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ को सपोर्ट करेगा

रिपोर्ट के अनुसार, लंबे समय में एआई प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। वर्ल्ड बैंक में साउथ एशिया के लिए चीफ इकोनॉमिस्ट Franziska Ohnsorge ने कहा, 'व्यापार को खोलना और एआई को अपनाना दक्षिण एशिया के लिए परिवर्तनकारी साबित हो सकता है।' उन्होंने कहा कि भारत सरकारी एआई तैयारी सूचकांक में असाधारण रूप से बेहतर स्थिति में है और एआई से उसे लाभ होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Oct 2025 12:53 pm

Hindi News / Business / इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज, World Bank ने बढ़ाया GDP ग्रोथ का अनुमान, बताई यह वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

गलती से मिली 330 गुना सैलरी, नौकरी छोड़ी, और पैसा रखने का हक भी जीता

Mistaken Salary
विदेश

7th Pay Commission : रिटायर हो गए हैं तो अब होगी इस अलाउंस की वसूली, ये सरकारी कर्मचारी हो जाएं खबरदार

Personal Finance Tips
कारोबार

Mandi News: गेहूं, सोयाबीन, धान और लहसुन हुआ मंदा, 60000 कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक, जानें मंडी भाव

कोटा

LG Electronics IPO: ग्रे मार्केट में भारी मुनाफे पर ट्रेड कर रहा एलजी का शेयर, 9 अक्टूबर तक है पैसा लगाने का मौका, जानिए डिटेल

LG Electronics IPO
कारोबार

Gold Price Today: सोने-चांदी में जारी है धुआंधार तेजी, जानिए दिवाली और साल के आखिर तक कहां जाएंगे भाव

Gold Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.