इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज, World Bank ने बढ़ाया GDP ग्रोथ का अनुमान, बताई यह वजह

अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया हुआ है। यह ब्राजील के बाद दुनियाभर में सबसे अधिक टैरिफ में से एक है। अमेरिकी टैरिफ बांग्लादेश और श्रीलंका पर 20 फीसदी है। वहीं, नेपाल, भूटान और मालदीव पर 10 फीसदी है। भारत का अमेरिका को वस्तुओं का निर्यात जीडीपी का करीब 2 फीसदी है। कुल मिलाकर 2026 में साउथ एशिया की ग्रोथ रेट 2025 की 6.6 फीसदी से घटकर 5.8 फीसदी रह सकती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, इस सुस्ती के बावजूद साउथ एशिया उभरते बाजार क्षेत्रों में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी रहेगा।