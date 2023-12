क्रिप्टो कंपनियों पर सख्त हुई भारत सरकार, बाइनेंस समेत 9 क्रिप्टो एक्सचेंजों पर चला डंडा, यहां देंखे पूरी लिस्ट

नई दिल्लीPublished: Dec 30, 2023 10:29:24 am Submitted by: Swatantra Mishra

India to block the URLs of 9 crypto exchanges: भारत के विदेश मंत्रालय ने नौ क्रिप्टो एक्सचेंज पर सख्ती की है। उन्हें नोटिस थमाया और अगले कदम के तौर पर उनके यूआरएल भी ब्लॉक भी कर सकती है।