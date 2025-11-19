क्या घटने वाली हैं LPG सिलेंडर की कीमतें, अमेरिका से आने वाली सस्ती गैस का कितना पड़ेगा असर? समझिए

हर महीने किचन के बजट में एक फिक्स्ड खर्चा LPG का भी होता है। बीते कुछ साल में ग्लोबल क्रूड की कीमतें बढ़ने और जियो पॉलिटिकल अस्थिरता की वजह से LPG की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। इक्का दुक्का मौकों पर हल्की फुल्की कटौती जरूर हुई, लेकिन वो काफी नहीं थी। तो अब सवाल यही है कि क्या अब कभी भी LPG की कीमतें कम नहीं होंगी। इस आसान से सवाल के पीछे एक बेहद जटिल ग्लोबल स्टोरी है, जो जियो-पॉलिटिक्स, शिपिंग रूट, प्राइसिंग बेंचमार्क, ऑयल डिप्लोमेसी के बाद अब अमेरिका तक जा पहुंची है। अमेरिका, भारत की किचन इकोनॉमी में अब एक नया खिलाड़ी है। अब आप सोच रहे हैं कि मेरे किचन में गैस सिलिंडर का अमेरिका से क्या लेना देना। चलिए आपको यही समझाते हैं।