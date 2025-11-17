Post Office RD से 10 साल में पाएं 30 लाख रुपये, अपनी Wife के साथ मिलकर कर सकते हैं इन्वेस्ट, समझिए कैलकुलेशन

पोस्ट ऑफिस आरडी एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। (PC: Gemini)
Post Office RD Calculator: इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अक्सर दो तरह के निवेशक देखने को मिलते हैं। एक वे जो ज्यादा रिटर्न के लिए अधिक जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने को ज्यादा उत्सुक रहते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं, जो सेफ इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं। ये लोग अपने पैसों को ज्यादा जोखिम में नहीं डालते। ऐसे निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम काफी अच्छा विकल्प है।
पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स सरकार समर्थित योजनाएं होती हैं। सरकार हर 3 महीने में इन योजनाओं की ब्याज दरें तय करती हैं। अगर आपके पास एकमुश्त पैसा नहीं है और आप हर महीने अपनी छोटी-छोटी बचत इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस आरडी में निवेश कर सकते हैं। यहां आपको गारंटीड ब्याज मिलेगा। आइए इस योजना से जुड़ी प्रमुख बातें जानते हैं।
अगर आपकी पत्नी कामकाजी है, तो आप उनके साथ मिलकर भी इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोनों अपनी सैलरी से हर महीने 9-9 हजार रुपये की बचत कर सकते हैं और 18,000 रुपये महीने की पोस्ट ऑफिस आरडी करवा सकते हैं। 5 साल बाद आप पोस्ट ऑफिस में आवेदन देकर मैच्योरिटी को 5 साल और आगे बढ़ा सकते हैं।
|विवरण
|राशि
|मासिक निवेश (पति + पत्नी)
|₹18,000
|कुल निवेश अवधि
|10 वर्ष
|कुल निवेश राशि
|₹21,60,000
|मैच्योरिटी राशि
|₹30,75,385
|कुल ब्याज आय
|₹9,15,385
10 साल तक आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर 18,000 रुपये महीने पोस्ट ऑफिस आरडी में डालें, तो मैच्योरिटी पर आपके पास 30,75,385 रुपये होंगे। इसमें 21,60,000 रुपये आपकी निवेश राशि और 9,15,385 रुपये ब्याज आय होगी।
