Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Post Office RD से 10 साल में पाएं 30 लाख रुपये, अपनी Wife के साथ मिलकर कर सकते हैं इन्वेस्ट, समझिए कैलकुलेशन

Post Office RD Calculator: पोस्ट ऑफिस आरडी की मैच्योरिटी अवधि 5 साल की होती है। इस अवधि को आवेदन देकर 5 साल और आगे बढ़ाया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 17, 2025

Post Office RD Calculator

पोस्ट ऑफिस आरडी एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। (PC: Gemini)

Post Office RD Calculator: इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अक्सर दो तरह के निवेशक देखने को मिलते हैं। एक वे जो ज्यादा रिटर्न के लिए अधिक जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने को ज्यादा उत्सुक रहते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं, जो सेफ इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं। ये लोग अपने पैसों को ज्यादा जोखिम में नहीं डालते। ऐसे निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम काफी अच्छा विकल्प है।

पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स सरकार समर्थित योजनाएं होती हैं। सरकार हर 3 महीने में इन योजनाओं की ब्याज दरें तय करती हैं। अगर आपके पास एकमुश्त पैसा नहीं है और आप हर महीने अपनी छोटी-छोटी बचत इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस आरडी में निवेश कर सकते हैं। यहां आपको गारंटीड ब्याज मिलेगा। आइए इस योजना से जुड़ी प्रमुख बातें जानते हैं।

पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम के प्रमुख फीचर्स

  • पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में 6.7 फीसदी सालाना ब्याज दर मिल रही है।
  • इस स्कीम में न्यूनतम 100 रुपये महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं, अधिकतम कितनी भी रकम इन्वेस्ट की जा सकती है।
  • पोस्ट ऑफिस आरडी में कोई भी भारतीय नागरिक पैसा लगा सकता है।
  • इस स्कीम में आप सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं। साथ ही 3 एडल्ट्स तक मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं।
  • इस स्कीम में नाबालिग के नाम पर अभिभावक भी खाता खुलवा सकते हैं।
  • पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट 5 साल की मैच्योरिटी अवधि के साथ आता है।
  • निवेशक चाहें तो मैच्योरिटी अवधि को 5 साल और आगे बढ़ा सकते हैं। इस दौरान निवेशक योगदान नहीं करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
  • पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में लोन की भी सुविधा है।
  • आरडी खाता खुलने के 1 साल बाद या 12 मंथली डिपॉजिट करने के बाद खाताधारक अकाउंट में जमा पैसे के 50% के बराबर रकम का लोन ले सकता है।

10 साल में पाएं 30 लाख रुपये

अगर आपकी पत्नी कामकाजी है, तो आप उनके साथ मिलकर भी इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोनों अपनी सैलरी से हर महीने 9-9 हजार रुपये की बचत कर सकते हैं और 18,000 रुपये महीने की पोस्ट ऑफिस आरडी करवा सकते हैं। 5 साल बाद आप पोस्ट ऑफिस में आवेदन देकर मैच्योरिटी को 5 साल और आगे बढ़ा सकते हैं।

विवरणराशि
मासिक निवेश (पति + पत्नी)₹18,000
कुल निवेश अवधि10 वर्ष
कुल निवेश राशि₹21,60,000
मैच्योरिटी राशि₹30,75,385
कुल ब्याज आय₹9,15,385

10 साल तक आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर 18,000 रुपये महीने पोस्ट ऑफिस आरडी में डालें, तो मैच्योरिटी पर आपके पास 30,75,385 रुपये होंगे। इसमें 21,60,000 रुपये आपकी निवेश राशि और 9,15,385 रुपये ब्याज आय होगी।

ये भी पढ़ें

SIP: 20 साल तक मिलेगी 80,000 रुपये मंथली इनकम, सिर्फ 5500 रुपये महीने की करानी होगी एसआईपी, समझिए कैलकुलेशन
कारोबार
Regular Income Scheme

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Nov 2025 05:44 pm

Hindi News / Business / Post Office RD से 10 साल में पाएं 30 लाख रुपये, अपनी Wife के साथ मिलकर कर सकते हैं इन्वेस्ट, समझिए कैलकुलेशन

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए 24, 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today
कारोबार

कई स्विमिंग पूल्स वाली सुपरयॉट, आलीशान महल और निजी चिड़ियाघर… जानिए कैसी है दुबई के क्राउन प्रिंस की लग्जरी लाइफ

Dubai Crown Prince Sheikh Hamdan
Patrika Special News

Financial Planning Tips: खर्च, कर्ज, बचत और फ्यूजर को लेकर हैं परेशान? 70/10/10/10 फॉर्मूले से सब हो जाएगा सेट, नहीं रहेगी पैसों की कमी

Financial Planning Tips
कारोबार

ट्रंप के साथ हुई बड़ी डील, अमेरिका से अब हम खरीदेंगे LPG, जानिए क्या हुआ है सौदा

India US LPG Deal
कारोबार

Health Insurance Tips: पहली बार स्वास्थ्य बीमा खरीद रहे हैं, तो इन 6 बातों का जरूर रखें ध्यान, बाद में नहीं पड़ेगा पछताना

Health Insurance Tips
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.