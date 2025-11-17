Post Office RD से 10 साल में पाएं 30 लाख रुपये, अपनी Wife के साथ मिलकर कर सकते हैं इन्वेस्ट, समझिए कैलकुलेशन

Post Office RD Calculator: इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अक्सर दो तरह के निवेशक देखने को मिलते हैं। एक वे जो ज्यादा रिटर्न के लिए अधिक जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने को ज्यादा उत्सुक रहते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं, जो सेफ इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं। ये लोग अपने पैसों को ज्यादा जोखिम में नहीं डालते। ऐसे निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम काफी अच्छा विकल्प है।