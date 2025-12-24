Bank Holiday: इन राज्यों में 5 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, जानिए वजह

Bank Holiday List: अगर आप बैंक जाकर कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्रिसमस और लगातार छुट्टियों की वजह से देश के तीन पूर्वोत्तर राज्यों में बैंकिंग सेवाएं लगभग एक हफ्ते तक पूरी तरह प्रभावित रहने वाली हैं। लगातार बैंक बंद रहने से आम ग्राहकों के साथ-साथ कारोबारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।