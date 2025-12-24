24 दिसंबर 2025,

कारोबार

Bank Holiday: इन राज्यों में 5 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, जानिए वजह

Bank Holiday RBI List: इन राज्यों में 24 से 28 दिसंबर तक बैंक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑफलाइन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होंगी, हालांकि डिजिटल बैंकिंग और एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी।

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 24, 2025

बैंक हॉलिडे (File Photo)

Bank Holiday List: अगर आप बैंक जाकर कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्रिसमस और लगातार छुट्टियों की वजह से देश के तीन पूर्वोत्तर राज्यों में बैंकिंग सेवाएं लगभग एक हफ्ते तक पूरी तरह प्रभावित रहने वाली हैं। लगातार बैंक बंद रहने से आम ग्राहकों के साथ-साथ कारोबारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

इन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक

नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में आज से लगातार 5 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। इन राज्यों में 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक किसी भी सरकारी या निजी बैंक की शाखा नहीं खुलेगी। छुट्टियों का यह लंबा सिलसिला क्रिसमस से जुड़े त्योहारों और साप्ताहिक अवकाश के कारण बन रहा है।

बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट

24 दिसंबर – क्रिसमस ईव
25 दिसंबर – क्रिसमस
26 दिसंबर – क्रिसमस सेलिब्रेशन
27 दिसंबर – दूसरा शनिवार
28 दिसंबर – रविवार

इन सेवाओं पर पड़ेगा असर

इन पांच दिनों के दौरान बैंक काउंटर से जुड़ी सभी सेवाएं बंद रहेगी जैसे कैश जमा और निकासी, चेक क्लियरेंस, पासबुक अपडेट, डिमांड ड्राफ्ट, अन्य सभी ऑफलाइन बैंकिंग सेवाएं। इसका असर खासतौर पर व्यापारियों, बुजुर्गों और उन ग्राहकों पर पड़ सकता है, जो अब भी ऑफलाइन बैंकिंग पर निर्भर हैं।

डिजिटल बैंकिंग से मिलेगी राहत

हालांकि राहत की बात यह है कि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी। छुट्टियों के दौरान भी ग्राहक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI ट्रांजैक्शन, एटीएम सेवाओं का सामान्य रूप से इस्तेमाल कर सकेंगे। आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट और एटीएम से नकद निकासी कर पाएंगे। हालांकि, कुछ जगहों पर एटीएम में कैश रीफिल न होने की स्थिति में परेशानी हो सकती है।

25 दिसंबर को पूरे देश में बैंक बंद

गौरतलब है कि 25 दिसंबर (क्रिसमस डे) के मौके पर पूरे भारत में सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे। इस दिन देशभर में बैंकिंग से जुड़ी कोई भी काउंटर सेवा उपलब्ध नहीं होगी। ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि अपने जरूरी बैंकिंग काम पहले ही निपटा लें।

कारोबार

