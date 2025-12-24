Gold Silver Price Today: सोने ने आज फिर बनाया नया रिकॉर्ड, चांदी में आई जबरदस्त तेजी, जानिए कहां पहुंच गए हैं भाव

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। ये रोज नया रिकॉर्ड बना रही हैं। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना तेजी के साथ ट्रेड करता दिखा है। इससे यह नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार सुबह सोने का वायदा भाव 0.27 फीसदी या 374 रुपये की तेजी के साथ 1,38,259 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा जनवरी में रेट कट करने की उम्मीदों से सोने की कीमतों में यह तेजी आ रही है। इसके अलावा डॉलर में गिरावट से भी सोने की डिमांड बढ़ रही है।