Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

AC कोच सबसे गंदे, 15 हजार से ज्यादा शिकायतें सिर्फ कीड़े मकौड़ों की-कैग रिपोर्ट में सामने आया रेलवे का सच

प्रीमियम ट्रेनें और AC कोच के लिए यात्री सबसे ज्यादा किराया चुकाते हैं, वही सबसे गंदे साबित हो रहे हैं।

भारत

Ashish Deep

Aug 26, 2025

Train
ट्रेन यात्रियों के अनुभव पर कैग ने रिपोर्ट जारी की है। (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Indian Railways के सुरक्षित, साफ-सुथरे और आरामदायक सफर के दावे की कलई उस समय खुल गई जब देश के CAG ने भारतीय रेल की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट जारी की। कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि प्रीमियम ट्रेनें और AC कोच, जिनके लिए यात्री सबसे ज्यादा किराया चुकाते हैं, वही सबसे गंदे साबित हो रहे हैं।

79% शिकायतें AC कोच यात्रियों कीं

रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022-23 में रेलवे के Rail Madad प्लेटफॉर्म पर 15,028 शिकायतें सिर्फ चूहे और तिलचट्टों को लेकर दर्ज हुईं। चौकाने वाली बात यह है कि इनमें से 79% शिकायतें AC कोच यात्रियों की थीं। यानी सफर आरामदेह नहीं, बल्कि कीड़े-मकौड़ों के बीच कट रहा है।

2.42 लाख शिकायतें सफाई से जुड़ीं

सिर्फ इतना ही नहीं, एक साल में 2.42 लाख शिकायतें सफाई से जुड़ीं, 1 लाख से ज्यादा पानी की कमी को लेकर और 26 हजार से ऊपर गंदे लिनेन पर दर्ज हुईं। साफ है कि रेलवे के दावे और यात्रियों का अनुभव बिल्कुल मेल नहीं खाते।

किस जोन में सबसे ज्यादा शिकायतें?

1; साउथ सेंट्रल रेलवे – 13%
2; वेस्टर्न और सदर्न रेलवे – 11%
3; नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे – 10%
4; सबसे कम शिकायतें एनसीआर और एसईसीआर से आईं।

सफाई और पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या

2.42 लाख शिकायतें सफाई को लेकर दर्ज हुईं। यह 2019-20 के मुकाबले 69% ज्यादा हैं। वहीं एक साल में 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पानी की अनुपलब्धता की शिकायत की। AC कोचों में लिनेन सेवा की हालत भी खराब पाई गई, जहां 26,144 यात्रियों ने गंदे या फटे चादर-कंबलों पर आपत्ति जताई। ईसीआर, एनईआर, एनडब्ल्यूआर और डब्ल्यूआर जोन सबसे ज्यादा निशाने पर रहे।

कैग की टीम की ऑन-ग्राउंड जांच

कैग ने जब 15 ट्रेनों में सफर कर हकीकत जांची, तो हालात और भी चिंताजनक निकले। कई कोचों के टॉयलेट और वॉशबेसिन चोक मिले। हर चौथा यात्री बोला कि उसने कोच में चूहे और तिलचट्टे देखे।

रेलवे का फीडबैक सिस्टम भी फेल

रिपोर्ट ने रेलवे के फीडबैक मैकेनिज्म पर भी सवाल उठाए। यात्रियों ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के बाद कई बार PNR या मोबाइल नंबर गलत दर्ज हो जाते हैं, फीडबैक कॉलम अधूरे रहते हैं और शिकायतें अधर में लटकी रह जाती हैं। इस रिपोर्ट से साफ है कि रेलवे के दावे और यात्रियों का अनुभव बिल्कुल मेल नहीं खा रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

Published on:

26 Aug 2025 02:41 pm

Hindi News / Business / AC कोच सबसे गंदे, 15 हजार से ज्यादा शिकायतें सिर्फ कीड़े मकौड़ों की-कैग रिपोर्ट में सामने आया रेलवे का सच

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.