AC कोच सबसे गंदे, 15 हजार से ज्यादा शिकायतें सिर्फ कीड़े मकौड़ों की-कैग रिपोर्ट में सामने आया रेलवे का सच

2.42 लाख शिकायतें सफाई को लेकर दर्ज हुईं। यह 2019-20 के मुकाबले 69% ज्यादा हैं। वहीं एक साल में 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पानी की अनुपलब्धता की शिकायत की। AC कोचों में लिनेन सेवा की हालत भी खराब पाई गई, जहां 26,144 यात्रियों ने गंदे या फटे चादर-कंबलों पर आपत्ति जताई। ईसीआर, एनईआर, एनडब्ल्यूआर और डब्ल्यूआर जोन सबसे ज्यादा निशाने पर रहे।