तीन महीने की राहत के बाद त्योहारी सीजन में लगेगा महंगाई का झटका, सर्वे में दावा- आपूर्ति चरमराई, कीमतें बढ़ीं

एक्सपर्ट के अनुसार भारत में तीन महीने से खुदरा महंगाई में नरमी का सिलसिला चल रहा है। जो अब थमने जा रहा है। इस बात का खुलासा एक सर्वे में हुआ है। ऐसे में त्योहारी सीजन में खुदरा महंगाई बढ़ने की आशंका है।

Inflation in India: भारत में सितंबर-अक्टूबर का महीना त्योहारी सीजन होता है। इस दौरान दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ सहित कई त्योहारें आती हैं। जाहिर है पर्व-त्योहार में लोगों का खर्च भी बढ़ जाता है। जिसमें घर का बजट संभालना मुश्किल होता है। अब त्योहारी सीजन को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं वो आपकी चिंता को और बढ़ा सकती है। दरअसल बिजनेस एक्सपर्ट का मानना है कि त्योहारी सीजन में महंगाई और बढ़ेगी। इससे लोगों को अपनी जेबें और ढीली करनी पड़ सकती है।

