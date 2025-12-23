IRCTC पर नहीं हो पा रही Tatkal Booking, यूजर्स कर रहे शिकायत, ऐप और वेबसाइट दोनों जगह दिख रहा यह एरर

IRCTC Down: वर्तमान में भारतीय रेल चर्चा में चल रही है। हाल ही में इसने अपनी टिकट का किराया बढ़ाने का एलान किया है। ये नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। इसमें 215 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने वालों को शर्तों के अनुसार अधिक किराया देना होगा। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया एक्स पर यूजर्स की एक शिकायत का मामला सामने आया है, जिससे भारतीय रेल फिर चर्चा में आ गई है। आइए जानते हैं कि यूजर्स की क्या शिकायत है।