IRCTC पर नहीं हो पा रही Tatkal Booking, यूजर्स कर रहे शिकायत, ऐप और वेबसाइट दोनों जगह दिख रहा यह एरर

ग्राहक तत्काल टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं। (PC: Pexels)
IRCTC Down: वर्तमान में भारतीय रेल चर्चा में चल रही है। हाल ही में इसने अपनी टिकट का किराया बढ़ाने का एलान किया है। ये नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। इसमें 215 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने वालों को शर्तों के अनुसार अधिक किराया देना होगा। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया एक्स पर यूजर्स की एक शिकायत का मामला सामने आया है, जिससे भारतीय रेल फिर चर्चा में आ गई है। आइए जानते हैं कि यूजर्स की क्या शिकायत है।
सोशल मीडिया यूजर्स ने मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 को एक्स (पहले Twitter) पर ट्वीट करते हुए भारतीय रेलवे की तत्काल बुकिंग सेवा को फटकार लगाई है। यूजर्स का कहना है कि हर बार तत्काल टिकट बुक करते समय उन्हें एरर (Error) का मैसेज दिखाई देता है। फिर चाहे टिकट बुकिंग आईआरसीटीसी की ऐप से की जाए या वेबसाइट से, दोनों प्लेटफॉर्म पर ही ‘Error’ दिखता है।
एक युवक ने उलहाना देते हुए कहा है कि अगर IRCTC Tatkal booking ब्रोकर्स के लिए बनाई गई सेवा है, तो इसे रोक देना चाहिए। भारतीय रेल को झूठे वादे नहीं करने चाहिए। जब भी हम टिकट बुक करते हैं, ये नाटक शुरू हो जाता है।
वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि जब भी तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करें, हर बार ये दिक्कत आती है। बार-बार वही एरर आता रहता है या कनेक्शन इशू का मैसेज दिखता है। आखिर आईआरसीटीसी में क्या कमी है?
IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर यूजर्स को तत्काल टिकट बुक करने में दिक्कत आ रही है। Downdetector ने 56 आउटेज यानी दिक्कतें दर्ज की हैं। 68% वेबसाइट की कमियां रिपोर्ट की गईं, जबकि 31% कमियां ऐप की बताई गई। ये मामला तब सामने आया है जब रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 4 दिसंबर को दावा किया था कि अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच IRCTC की वेबसाईट 99.98% समय चालू रही थी।
