23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

IRCTC पर नहीं हो पा रही Tatkal Booking, यूजर्स कर रहे शिकायत, ऐप और वेबसाइट दोनों जगह दिख रहा यह एरर

भारतीय रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार शिकायत कर रहे हैं कि IRCTC की ऐप और वेबसाइट पर टिकट बुक करते समय बार-बार ‘Error’ आ रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 23, 2025

IRCTC

ग्राहक तत्काल टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं। (PC: Pexels)

IRCTC Down: वर्तमान में भारतीय रेल चर्चा में चल रही है। हाल ही में इसने अपनी टिकट का किराया बढ़ाने का एलान किया है। ये नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। इसमें 215 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने वालों को शर्तों के अनुसार अधिक किराया देना होगा। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया एक्स पर यूजर्स की एक शिकायत का मामला सामने आया है, जिससे भारतीय रेल फिर चर्चा में आ गई है। आइए जानते हैं कि यूजर्स की क्या शिकायत है।

सोशल मीडिया यूजर्स ने मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 को एक्स (पहले Twitter) पर ट्वीट करते हुए भारतीय रेलवे की तत्काल बुकिंग सेवा को फटकार लगाई है। यूजर्स का कहना है कि हर बार तत्काल टिकट बुक करते समय उन्हें एरर (Error) का मैसेज दिखाई देता है। फिर चाहे टिकट बुकिंग आईआरसीटीसी की ऐप से की जाए या वेबसाइट से, दोनों प्लेटफॉर्म पर ही ‘Error’ दिखता है।

"बंद कर दो ये सेवा" - ग्राहक

एक युवक ने उलहाना देते हुए कहा है कि अगर IRCTC Tatkal booking ब्रोकर्स के लिए बनाई गई सेवा है, तो इसे रोक देना चाहिए। भारतीय रेल को झूठे वादे नहीं करने चाहिए। जब भी हम टिकट बुक करते हैं, ये नाटक शुरू हो जाता है।

वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि जब भी ​तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करें, हर बार ये दिक्कत आती है। बार-बार वही एरर आता रहता है या कनेक्शन इशू का मैसेज दिखता है। आखिर आईआरसीटीसी में क्या कमी है?

क्या IRCTC website है डाउन?

IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर यूजर्स को तत्काल टिकट बुक करने में दिक्कत आ रही है। Downdetector ने 56 आउटेज यानी दिक्कतें दर्ज की हैं। 68% वेबसाइट की कमियां रिपोर्ट की गईं, जबकि 31% कमियां ऐप की बताई गई। ये मामला तब सामने आया है जब रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 4 दिसंबर को दावा किया था कि अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच IRCTC की वेबसाईट 99.98% समय चालू रही थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Dec 2025 12:26 pm

Published on:

23 Dec 2025 12:25 pm

Hindi News / Business / IRCTC पर नहीं हो पा रही Tatkal Booking, यूजर्स कर रहे शिकायत, ऐप और वेबसाइट दोनों जगह दिख रहा यह एरर

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

हर महीने 5,100 रुपये महंगा हो रहा है सोना! क्या अगली दिवाली तक 2 लाख तक जाएगा?

कारोबार

विदेश में पढ़ाई बन रहा ब्रेन ड्रेन! एक विदेशी स्टूडेंट्स के मुकाबले 28 भारतीय स्टूडेंट्स जा रहे बाहर, यह राज्य सबसे आगे

study abroad
कारोबार

कॉपर की चढ़ती कीमत से चोरों की 'चांदी', धड़ाधड़ दे रहे वारदातों को अंजाम

Copper wire theft cases
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी, दोनों नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे, जान लीजिए क्या है वजह

Gold Silver Price Today
कारोबार

अंबानी या अडानी, इस साल किस पर सबसे ज्यादा मेहरबान हुईं लक्ष्मी?

Ambani Adani Wealth
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.