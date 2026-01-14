Stock Market Outlook: क्या शेयर बाजार में आने वाली है बड़ी गिरावट? चिंताजनक संकेत दे रहे ये टेक्निकल इंडिकेटर

अधिकांश शेयरों में गिरावट 50-डे और 200-डे मूविंग एवरेज से नीचे है। यह संकेत देता है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम कमजोर पड़ चुका है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर भी दबाव बना हुआ है। इससे साफ है कि फिलहाल बाजार में बिकवाली करने वालों का दबदबा बना हुआ है और यह दबाव लगभग सभी सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। इस महीने की शुरुआत में जब निफ्टी अपने ऑल-टाइम हाई पर पहुंचा था, तब निफ्टी-500 इंडेक्स के करीब 54% शेयर 50-डे और 200-डे दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे थे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में टेक्निकल एनालिसिस के हेड धर्मेश शाह के अनुसार, पिछले एक हफ्ते में व्यापक स्तर पर बिकवाली का दबाव बढ़ा है, जिससे मार्केट सेंटीमेंट और कमजोर हुआ है।