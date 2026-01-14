Gold Silver Price Today: कुछ ही मिनटों में 12,000 रुपये महंगी हुई चांदी, सोने की कीमतें भी आसमान पर, जानिए कहां पहुंच गए भाव

Gold Silver Price Today: चांदी की कीमतों में आज बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। बाजार खुलते ही चांदी करीब 12,000 रुपये चढ़ गई। उधर सोना भी नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी दोनों धातुओं के भाव शुरुआती कारोबार में भारी बढ़त के साथ ट्रेड करते दिखे हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.50 फीसदी या 705 रुपये की बढ़त के साथ 1,42,946 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।