Gold Silver Price Today: कुछ ही मिनटों में 12,000 रुपये महंगी हुई चांदी, सोने की कीमतें भी आसमान पर, जानिए कहां पहुंच गए भाव

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज बुधवार को भारी तेजी देखी जा रही है। चांदी की कीमत 1,87,000 रुपये से ऊपर पहुंच गई है।

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 14, 2026

Gold Silver Price Today

चांदी में आज जबरदस्त तेजी आई है। (PC: AI)

Gold Silver Price Today: चांदी की कीमतों में आज बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। बाजार खुलते ही चांदी करीब 12,000 रुपये चढ़ गई। उधर सोना भी नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी दोनों धातुओं के भाव शुरुआती कारोबार में भारी बढ़त के साथ ट्रेड करते दिखे हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.50 फीसदी या 705 रुपये की बढ़त के साथ 1,42,946 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

चांदी में जबरदस्त उछाल

चांदी की कीमतों में भारी-भरकम तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार सुबह चांदी का भाव 4.49 फीसदी या 12,365 रुपये की बढ़त के साथ 2,87,552 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

क्यों आई सोने-चांदी में यह तेजी?

सोने-चांदी में आई इस तेजी की वजह यूएस फेड रेट कट को लेकर बढ़ी हुई उम्मीदें हैं। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े राहत भरे रहे हैं। इससे इस साल अमेरिकी ब्याज दरों में कटोती की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। इससे सोने की कीमतों को सपोर्ट मिला है।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में भी आज बुधवार को तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.80 फीसदी या 36.90 डॉलर की बढ़त के साथ 4,636 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.94 फीसदी या 43.34 डॉलर की बढ़त के साथ 4,629.86 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की वैश्विक कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। कॉमेक्स पर चांदी 5.20 फीसदी या 4.49 डॉलर की बढ़त के साथ 90.83 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखाई दी। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 5.08 फीसदी या 4.42 डॉलर की बढ़त के साथ 91.36 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

14 Jan 2026

