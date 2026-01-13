Credit Card कहीं बन तो नहीं गया कर्ज का जंजाल! Minimum Amount Due का नहीं किया सही यूज तो पड़ जाएगा पछताना

भारी ब्याज का बोझ: मिनिमम पेमेंट करने के बाद बाकी बची रकम पर बैंक 30-40% तक सालाना ब्याज वसूल सकता है, क्योंकि आप इंटरेस्ट-फ्री पीरियड खो देते हैं।

कर्ज के जाल में फंसने का खतरा: अगर आप हर महीने सिर्फ न्यूनतम भुगतान करते हैं, तो मूल रकम चुकाने में सालों लग सकते हैं।

क्रेडिट स्कोर पर लंबा असर: ज्यादा बकाया राशि रहने से क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेश्यो बढ़ता है, जो लंबे समय में आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे भविष्य में लोन या नया क्रेडिट कार्ड लेना मुश्किल हो सकता है।