यह भारत का दशक नहीं, भारत की सदी है: मैक्किंज़े कंपनी के CEO

मैक्किंज़े कंपनी (McKinsey & Company) के CEO बॉब स्टर्नफेल्स ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि यह भारत का दशक नहीं, भारत की सदी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कंपनी में अभी 5 हजार लोग हैं, जिसे दोगुना करना है।

मैक्किंज़े कंपनी (McKinsey & Company) के CEO बॉब स्टर्नफेल्स ने वैश्विक आपूर्ति को पूरी करने वाली कंपनियों, कामकाजी आबादी और डिजिटल पैमाने पर छलांग का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भारत का दशक नहीं है बल्कि यह भारत की सदी है। उन्होंने कहा कि भारत के पास सभी प्रमुख तत्व (की एलिमेंट्स) बड़ी संख्या में काम करने वाले लोग, दुनिया की आपूर्ति को पूरी करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां मौजूद हैं। इसके साथ ही बॉब स्टर्नफेल्स ने कहा कि भारत दुनिया की भविष्य की प्रतिभा का कारखाना होगा क्योंकि 2047 तक दुनिया की कामकाजी आबादी का 20% हिस्सा भारत का होगा।

It's not India's decade, it's India's century, says McKinsey's CEO Bob Sternfels