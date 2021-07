आधार कार्ड खो जाने पर परेशान होने की जरूरत नहीं, इन दस्तावेजों को दिखाकर दोबारा आसानी से पाएं

नई दिल्ली। आज के समय में आधार कार्ड देश में सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है। हर बैंक में लेने-देन से लेकर किसी संस्था में दाखिले तक में इसका उपयोग हो रहा है। ऐसे में इसके गुम हो जाने पर कोई भी परेशानी का सामना कर सकता है।

नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर से प्राप्त करें

अगर आपका आधार कार्ड कहीं खो गया है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने खोए हुए आधार कार्ड को अपने नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर से प्राप्त कर सकेंगे। यूआईडीएआई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसके मुताबिक, आप अपना आधार अपने दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ आदि प्रस्तुत करके और बायोमेट्रिक्स ऑथन्टिकेशन के जरिए अपने निकटतम Aadhaar Enrolment Centre से पा सकते हैं। यहां आपको आधार कार्ड दोबारा लेने के लिए कुछ शुल्क चुकाना पड़ सकता है।

