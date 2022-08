हर UPI पेमेंट के देने पड़ सकते हैं पैसे, जानें कैसे RBI का ये प्रस्ताव डिजिटल इंडिया की मुहिम को कर सकता है प्रभावित

UPI Transactions Chargeable: भारत में डिजिटल पेमेंट की दुनिया में क्रांति लाने में UPI की भूमिका काफी बड़ी रही है। ये न केवल भारत बल्कि बाहरी देशों में भी लोकप्रिय हो रहा है। अब आरबीआई इसके द्वारा लेन-देन पर चार्ज लगाने पर विचार कर रहा है। पर क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है? यदि हाँ तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) अपने लॉन्च के बाद से केवल भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी लोकप्रिय हो चुका है। भारत में यूपीआइ के बढ़ते इस्तेमाल के कारण डिजिटल पेमेंट में रिवोल्यूशन आ चुका है। अब आरबीआई UPI पेमेंट्स पर शुल्क वसूलने की तैयारी कर रहा है जिससे आम जनता की टेंशन बढ़ सकती है। आज हर छोटी-बड़ी दुकान में इसका इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट के लिए किया जा रहा है। कार्ड पेमेंट के विकल्प में उभरे डिजिटल पेमेंट को आरबीआई का नया प्रस्ताव बड़ा झटका दे सकता है जो किसी बैड Idea से km नहीं है। इस आर्टिकल में समझेंगे कैसे आरबीआई का ये नया आइडिया बड़े पैमाने पर डिजिटल इंडिया के मुहिम को तो प्रभावित करेगा ही बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।

Making UPI Transactions Chargeable Is A Bad Idea, Know Why