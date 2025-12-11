अमेरिका के बाद Mexico ने बढ़ाया भारत पर टैरिफ, अगले साल से वसूलेगा ज्यादा

भारत इस उत्तर अमेरिकी देश को वाहन से लेकर कृति उत्पाद तक बहुत कुछ निर्यात करता है। इंडिया-मेक्सिको चैम्बर के अनुसार, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2019–20 के 7.9 अरब डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में 8.4 अरब डॉलर हो गया गया। ग्रोथ भले ही बहुत ज्यादा न रही हो, लेकिन भारत के मेक्सिको एक्सपर्ट में तेजी आई है। पिछले 5 सालों में भारत का एक्सपर्ट 3.6 अरब डॉलर से बढ़कर 5.3 अरब डॉलर हो गया है। जबकि मेक्सिको के भारत को एक्सपर्ट में कमी आई है।