कारोबार

अमेरिका के बाद Mexico ने बढ़ाया भारत पर टैरिफ, अगले साल से वसूलेगा ज्यादा

Mexico tariff hike on India: अब तक भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से परेशान था और अब मेक्सिको ने भी भारत से आने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही है।

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 11, 2025

Mexico tariff hike on India

अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए मेक्सिको ने भी भारत पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। (PC: AI)

Tariff Hike News: अमेरिका के बाद मेक्सिको ने भी भारत से आने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। मेक्सिको की सीनेट ने अगले साल से टैरिफ को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। मेक्सिको के इस फैसले से भारत, चीन सहित एशिया के कई देश प्रभावित होंगे। इस उत्तरी अमेरिकी देश ने यह कदम स्थानीय इंडस्ट्री को मजबूती देने के नाम पर उठाया है।

किन देशों पर होगा असर?

इससे पहले मेक्सिको के निचले सदन में भी टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। ET की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस प्रस्ताव के मुताबिक, 2026 से ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, कपड़े, प्लास्टिक और स्टील जैसे सामान के आयात पर नई ड्यूटी लगाई जाएगी या बढ़ाई जाएगी। खासकर ऐसे देशों से होने वाले इम्पोर्ट पर इसका सबसे अधिक असर पड़ेगा जिनकी मेक्सिको के साथ ट्रेड डील नहीं है। इसमें भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थायलैंड और इंडोनेशिया शामिल हैं।

दोनों देशों का कितना है व्यापार?

भारत इस उत्तर अमेरिकी देश को वाहन से लेकर कृति उत्पाद तक बहुत कुछ निर्यात करता है। इंडिया-मेक्सिको चैम्बर के अनुसार, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2019–20 के 7.9 अरब डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में 8.4 अरब डॉलर हो गया गया। ग्रोथ भले ही बहुत ज्यादा न रही हो, लेकिन भारत के मेक्सिको एक्सपर्ट में तेजी आई है। पिछले 5 सालों में भारत का एक्सपर्ट 3.6 अरब डॉलर से बढ़कर 5.3 अरब डॉलर हो गया है। जबकि मेक्सिको के भारत को एक्सपर्ट में कमी आई है।

क्या भेजता है भारत?

भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में मेक्सिको को 1.7 अरब डॉलर मूल्य के वाहन भेजे थे। इसमें कार, कमर्शियल वाहनों के साथ-साथ ऑटो पार्ट्स शामिल हैं। इसके अलावा, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ऑर्गैनिक केमिकल और एलुमिनियम आदि प्रमुख रहे। ऐसे में मेक्सिको सरकार के टैरिफ बढ़ाने के फैसले से भारत का एक्सपर्ट प्रभावित होना लाजमी है। बता दें कि अमेरिका ने भी भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले चावल पर भी टैरिफ की धमकी दी है।

Updated on:

11 Dec 2025 08:29 am

Published on:

11 Dec 2025 08:27 am

Hindi News / Business / अमेरिका के बाद Mexico ने बढ़ाया भारत पर टैरिफ, अगले साल से वसूलेगा ज्यादा

