SIP में 6x12x25 फॉर्मूले से बना सकते हैं 1 करोड़ रुपये का फंड, समझिए कैलकुलेशन

अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार करना चाहते हैं, तो 6x12x25 फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के अनुसार आपको हर महीने 6 हजार रुपये का निवेश 12% औसत सालाना रिटर्न वाले फंड में 25 साल तक करना होगा। इस निवेश में आपको मैच्योरिटी पर 1,02,13,239 रुपये मिलेंगे। इसमें 18,00,000 रुपये आपकी निवेश राशि होगी और 84,13,239 रुपये ब्याज आय होगी। यानी हर रोज 200 रुपये की बचत करके आप 25 साल में 1 करोड़ रुपये से अधिक का फंड तैयार कर सकते हैं।