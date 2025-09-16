SIP में 6x12x25 फॉर्मूले से बना सकते हैं 1 करोड़ रुपये का फंड, समझिए कैलकुलेशन

Mutual Fund SIP Return: युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय यह है कि उनसे बचत नहीं हो पाती। चाहे 30 हजार रुपये महीना सैलरी कमाते हों या 3 लाख रुपये महीना, ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है, जो बचत कर पा रहे हैं। वित्तीय सुरक्षा के लिए बचत और निवेश बहुत जरूरी है। जब आप बचत करेंगे, तब ही वह पैसा कहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। सबसे पहले आप यह पता करें कि आप कितना खर्चा करते हैं। यानी अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू करें।
आप एक स्प्रेडशीट पर या किसी नोटबुक में इन खर्चों को नोट कर सकते हैं। अब इन खर्चों को अलग-अलग कैटेगरीज में बाटं दें। जैसे- किराने का सामान, लोन की ईएमआई, मनोरंजन आदि। अब पता करें कि कहां आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जिसे रोका जा सकता है। अगले महीने से वहां से पैसा बचाने की कोशिश करें। यह पैसा आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं।
हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाकर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी एक अच्छा विकल्प है। यहां शेयर मार्केट जैसा जोखिम नहीं होता है और एकमुश्त निवेश के बिना भी काम चल जाता है। आप एसआईपी के जरिए हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में 12 फीसदी औसत सालाना रिटर्न आसानी से मिल जाता है।
|निवेश योजना (SIP)
|राशि (₹)
|अवधि
|औसत सालाना रिटर्न
|कुल निवेश (₹)
|ब्याज आय (₹)
|मैच्योरिटी राशि (₹)
|मासिक निवेश
|6,000
|25 वर्ष
|12%
|18,00,000
|84,13,239
|1,02,13,239
अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार करना चाहते हैं, तो 6x12x25 फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के अनुसार आपको हर महीने 6 हजार रुपये का निवेश 12% औसत सालाना रिटर्न वाले फंड में 25 साल तक करना होगा। इस निवेश में आपको मैच्योरिटी पर 1,02,13,239 रुपये मिलेंगे। इसमें 18,00,000 रुपये आपकी निवेश राशि होगी और 84,13,239 रुपये ब्याज आय होगी। यानी हर रोज 200 रुपये की बचत करके आप 25 साल में 1 करोड़ रुपये से अधिक का फंड तैयार कर सकते हैं।