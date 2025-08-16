क्या आप भी कैश में करते हैं ये 5 लेनदेन, आ जाएगा Income Tax का नोटिस

आयकर विभाग आपके खर्चों और आय के बीच के अंतर को पकड़ने के लिए डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहा है। आयकर विभाग बैंक स्टेटमेंट के साथ-साथ, निवेश, प्रॉपर्टी डील्स और ट्रैवल से संबंधित जानकारी भी आपकी कंपनी, ट्रैवल एजेंसी या स्टॉक एक्सचेंज से लेता है। यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो विभाग नोटिस भेज सकता है और जांच भी शुरू की जा सकता है। कर अधिकारी हाई वैल्यू के कैश लेनदेन पर नजर रखते हैं। आइए ऐसे 5 कैश लेनदेन के बारे में जानते हैं, जो आपको आयकर विभाग की रडार पर ला सकते हैं: