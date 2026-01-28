New Aadhaar App Launch: अब नहीं पड़ेगी आधार कार्ड की जरूरत, सरकार की नई ऐप से हो जाएगा काम

नई आधार ऐप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा विकसित की गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत काम करती है। अब नागरिकों को फिजिकल आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। ऐप में क्यूआर कोड आधारित वेरिफिकेशन की सुविधा दी गई है, जिससे होटल, एयरपोर्ट, बैंक या किसी भी सेवा प्रदाता के साथ सुरक्षित तरीके से पहचान साझा की जा सकती है। उपयोगकर्ता अपनी जरूरत के अनुसार केवल सीमित जानकारी ही शेयर कर सकते हैं, जिससे प्राइवेसी भी बनी रहती है।