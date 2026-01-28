New Aadhaar App Launch: अब नहीं पड़ेगी आधार कार्ड की जरूरत, सरकार की नई ऐप से हो जाएगा काम

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)
New Aadhaar App Launch: भारत को डिजिटली मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत नागरिक सेवाओं को आसान, तेज और सुरक्षित बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है, जो नागरिकों को अपनी डिजिटल पहचान को मोबाइल के जरिये दिखाने, शेयर करने और वेरिफाई करने की सुविधा देता है।
नई आधार ऐप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा विकसित की गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत काम करती है। अब नागरिकों को फिजिकल आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। ऐप में क्यूआर कोड आधारित वेरिफिकेशन की सुविधा दी गई है, जिससे होटल, एयरपोर्ट, बैंक या किसी भी सेवा प्रदाता के साथ सुरक्षित तरीके से पहचान साझा की जा सकती है। उपयोगकर्ता अपनी जरूरत के अनुसार केवल सीमित जानकारी ही शेयर कर सकते हैं, जिससे प्राइवेसी भी बनी रहती है।
नए आधार ऐप में कई ऐसे फीचर जोड़े गए हैं, जो इसे पहले से ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। इसमें एक ही मोबाइल में परिवार के अधिकतम पांच सदस्यों की प्रोफाइल जोड़ी जा सकती है। ऐप के जरिये किसी भी आधार का इंस्टेंट वेरिफिकेशन किया जा सकता है। इसके साथ ही पता अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट और आधार कॉन्टैक्ट कार्ड शेयर करने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यह ऐप डिजिटल पेमेंट और अन्य डिजिटल सर्विस के दौरान पहचान सत्यापन को तेज और भरोसेमंद बनाती है।
सरकार का मानना है कि नई आधार ऐप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेगी। इससे फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगेगी और सेवाओं की डिलीवरी में पारदर्शिता आएगी। यह ऐप खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा, जो अक्सर यात्रा करते हैं या जिन्हें बार बार पहचान सत्यापन की जरूरत होती है। आधार ऐप का यह नया संस्करण डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा और नागरिकों को सशक्त बनाएगा।
