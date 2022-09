आज से बदले बैंक, बीमा सहित पांच नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

आज से बैंक, बीमा, टोल टैक्स, NPS सहित कई बदलाव हुए हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। हाइवे पर सफर करने से लेकर जमीन खरीदना तक महंगा हो गया है, वहीं कुछ छूट भी मिली है। आइए जानते हैं आज से क्या-क्या बदलाव लागू हो गए हैं।

हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कई बदलाव लेकर आती है। आज से सितंबर महीना शुरू हो गया है, जिसमें गैस सिलेंडर के दाम, बैंक, बीमा, टोल टैक्स, NPS सहित कई बदलाव लागू हो गए हैं। इसके कारण नया महीना आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। दरअसल टोल टैक्स के लिए अब जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। इसके साथ ही इंश्योरेंस एजेंटों के कमिशन में आज से कटौती कर दी गई है। हालांकि यह कटौती आम लोगों के लिए बड़ी राहत होगी।

