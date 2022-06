TDS Rules: 1 जुलाई से बदल जाएंगे TDS के नियम, जानें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर क्या पड़ेगा असर

New TDS rule: 1 जुलाई से TDS में बदलाव होने जा रहा है। इसमें दो नए सेक्शन जुड़ जाएंगे। इनके जुडने से डॉक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर प्रभाव पड़ेगा। ये क्या बदलाव होंगे और कैसे उसे इस रिपोर्ट में समझेंगे ...

1 जुलाई से TDS के नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं जो सेल्स प्रमोशन के बिजनस पर लागू होगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के दो नए सेक्शन 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इसका प्रभाव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टर पर पड़ेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने TDS के नए नियमों को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें 194 r और 194 S जैसे दो नए सेक्शन जोड़े जा रहे हैं। 194 R, ये सभी बिजनसमैन और प्रफेशनल्स पर लागू होगा। इसमें टीडीएस का रेट 10 फीसदी है। इस सेक्शन के तहत 20 हजार तक कि लिमिट तक में टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी। अब इसका प्रभाव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर कैसे पड़ेगा?

New TDS rule, What it means for social media influencers (PC: HostBooks)