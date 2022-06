कर्नाटक के बेंगलुरु में 2 शैक्षणिक संस्थानों पर आईटी विभाग का छापा, जानें क्या है मामला

I-T Raid: आयकर विभाग कर्नाटक के बेंगलुरु के कई शैक्षणिक संस्थानों पर छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी में संस्थानों के प्रमुखों के परिसरों की भी तलाशी ली गई है। इन संस्थानों पर काफी समय से आयकर विभाग की नजर थी।

टैक्स चोरी और बहारों फीस वसूलने के आरोप शैक्षणिक संस्थानों पर लगते रहे हैं । आयकर विभाग को जब बेंगलुरू के कुछ शैक्षणिक संस्थानों को लेकर शिकायतें मिलीं तो विभाग बिना देरी किये एक्शन में आ गया। आयकर विभाग ने गुरुवार को शहर बेंगलुरू शहर के कई शैक्षणिक संस्थानों पर छापेमारी की है। इनमें से दो शैक्षणिक संस्थानों पर काफी समय से आयकर विभाग की नजर थी। इनपर टैक्स चोरी की आशंका के बाद आयकर विभाग ने सुबह ही छापेमारी शुरू कर दी थी। ये छापे शैक्षणिक संस्थानों के कई ठिकानों पर किया जा रहा है।

