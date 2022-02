इस योजना के तहत LPG सिलेंडर मिल रहा है फ्री, जानिए इसका पूरा तरीका

देश में बढ़ती महंगाई के बीच यदि आप फ्री में LPG सिलेंडर चाहते हैं तो सरकार की इस योजना के जरिए आप फ्री में सिलेंडर ले सकते हैं।

रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई चीजें महंगी हो गई हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिली है तो पेट्रोल और डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी आसमान पर है। इस महंगाई से आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आपको एलपीजी सिलेंडर फ्री में खरीदने का ऑफर मिले तो? जी हाँ ये सच है आप फ्री में भी LPG सिलेंडर खरीद सकते हैं। एक ऐसी स्कीम है जिससे आप LPG सिलेंडर फ्री में ले सकते हैं।

Now Get LPG Cylinder for Free by Ujjwala Yojana, Check How?