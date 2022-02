इस महीने फ्री में खरीदें गैस सिलेंडर, जानें क्या है तरीका

आप मुफ्त में भी बुकिंग करा कर गैस सिलेंडर की खरीदारी कर सकते हैं। जी हां, इसके लिए आपको एक रुपया भी खर्च नहीं करना होगा। इसका तरीका भी बेहद आसान है। आप पे लेटर सुविधा या फ्री गैस कूपन का इस्तेमाल कर मुफ्त में सिलेंडर बुकिंग कर सकते हैं।

Published: February 09, 2022 09:23:46 am

अगर अब तक आप पैसे देकर गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) की बुकिंग कराते हैं, तो अब आप मुफ्त में भी बुकिंग करा कर गैस सिलेंडर की खरीदारी कर सकते हैं। जी हां, इसके लिए आपको एक रुपया भी खर्च नहीं करना होगा। इसका तरीका भी बेहद आसान है। आप पे लेटर सुविधा या फ्री गैस कूपन का इस्तेमाल कर मुफ्त में सिलेंडर बुकिंग कर सकते हैं। बड़ी संख्या में भारतीय दैनिक लेनदेन के लिए पेटीएम (Paytm) ऐप्लिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी क्रम में कोई भी गैस सिलेंडर लेने के लिए पेटीएम से बुकिंग कर सकता है। बुकिंग विभिन्न माध्यम से की जा सकती है।

Free Cylinder on Booking From Bharat Gas, Indane and HP Gas