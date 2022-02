आपके ईपीएफ का पैसा होगा टैक्स फ्री, पेंशन का भी मिलेगा लाभ, जानिये रिटायरमेंट से जुड़ी काम की बात

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सर्वोत्तम सेवानिवृत्ति योजना रिटायरमेंट के बाद सुखद प्लानिंग के लिए बेहतर पेंशन है। ईपीएफ खाते से जुड़ी एम्प्लॉई पेंशन स्कीम का संचालन ईपीएफओ करता है। अगर कोई कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान पीएफ का राशि कभी नहीं निकलता है, तो उस व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के समय बहुत लाभ प्राप्त होता है।

नौकरीपेशा लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद आय का एक स्थिर स्रोत होना जरूरी है। इसमें प्रोविडेंट फंड एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सर्वोत्तम सेवानिवृत्ति योजना रिटायरमेंट के बाद सुखद प्लानिंग के लिए बेहतर पेंशन है। ईपीएफ खाते से जुड़ी एम्प्लॉई पेंशन स्कीम का संचालन ईपीएफओ करता है। अगर कोई कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान पीएफ का राशि कभी नहीं निकलता है, तो उस व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के समय बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह अगर कोई कर्मचारी अपने पूरे कार्यकाल के दौरान पैसा नहीं निकालता है, तो लगातार चक्रवृद्धि ब्याज दर होगी और पैसा कर मुक्त होगा।

EPF Money will be Tax Free Pension Benefit on Completion of 10 Years