फरवरी में फिर बिगड़ेगा मौसम, 3 और 4 फरवरी को बारिश की संभावना

वाराणसी में पिछले कई दिनों से मौसम साफ रहने के बाद मंगलवार को घना कोहरा छा गया। घना कोहरा छाए रहने की वजह से यातायात संचालन में भी परेशानी होने लगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि दो फरवरी के बाद यानी तीन और चार फरवरी को बारिश होने की संभावना है। वाराणसी व आसपास के हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है।काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक एसएन पांडेय ने बताया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसका रुख जम्मू-कश्मीर की ओर है। इससे एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। करीब एक हफ्ते तक बादल छाए रहेंगे।

UP Weather to Change again Rain Alert on 3rd and 4th February