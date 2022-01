अब सोने की तरह चांदी में भी होगा निवेश, जानें क्या है सिल्वर ईटीएफ और कैसे लगा सकते हैं इसमें पैसा

उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए निवेश एक बेहतर विकल्प होता है। अक्सर लोग सोने में निवेश करते हैं लेकिन जल्द ही आप गोल्ड ईटीएफ की तरह चांदी में निवेश कर सकेंगे।

वाराणसी. उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए निवेश एक बेहतर विकल्प होता है। अक्सर लोग सोने में निवेश करते हैं लेकिन जल्द ही आप गोल्ड ईटीएफ की तरह चांदी में निवेश कर सकेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड अगले हफ्ते देश का पहला सिल्वर एक्सचेंज यानी सिल्वर ईटीएफ लॉन्च करेगी। सब्सक्रिप्शन ऑफर पांच जनवरी को खुलेगा और 22 जनवरी को बंद होगा। अपनी आय को चांदी और चांदी से संबंधित उपकरणों में निवेश का मौका देती है। फिक्सिंग कीमतों से प्राप्त होने वाले घरेलू कीमतों में भौतिक चांदी के प्रदर्शन के अनुसार रिटर्न देना है।

