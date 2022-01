Cashless Health Scheme- यूपी के सरकारी कर्मचारी ऐसे उठाये कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ, ये है पंजीकरण का तरीका

Cashless Health Scheme- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की मांग को पूरा करते हुए कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ दिया है। राज्य सरकार के फैसले से करीब 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को पांच लाख तक की फ्री सुविधा का लाभ मिलने वाला है। इससे राज्य कर्मचारियों को इलाज का बिल कैश में नहीं देना होगा बल्कि राज्य सरकार द्वारा कार्ड दिया जाएगा।

Published: January 04, 2022 12:42:20 am

लखनऊ. Cashless Health Scheme. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की मांग को पूरा करते हुए कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ दिया है। राज्य सरकार के फैसले से करीब 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को पांच लाख तक की फ्री सुविधा का लाभ मिलने वाला है। इससे राज्य कर्मचारियों को इलाज का बिल कैश में नहीं देना होगा बल्कि राज्य सरकार द्वारा कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड को अस्पताल में ले जाकर अपना इलाज कराने में आसानी होगी और खर्च बीमा कंपनी देगी, जिसका राज्य सरकार के साथ करार है। लेकिन कैशलेस इलाज के लिए पंजीकरण कराना जरूरी है। इस सुविधा का लाभ लेने वाले राज्य कर्मियों, पेंशनरों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आइये जानते हैं कैसे करा सकते हैं कैशलेस इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन।

how to apply for cashless health scheme