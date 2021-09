Indian railway: पटना-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में लगे तेजस रेक, जानें किसी तरह की हैं सुविधाएं

Rajdhani Express: पटना-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (Patna-New Delhi Rajdhani) बुधवार से अत्याधुनिक तेजस रेक (Tejas Rake) के साथ चली। पटना के राजेंद्र नगर से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, कानपुर होकर नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों ये खास सुविधा दी गई है।

पूर्व मध्य रेल (East Central Railway) की सबसे प्रीमियम ट्रेन में ये अत्याधुनिक तकनीक दी गई है। यह अमरीकी में चलने वाली ट्रेनों की तरह होगी। ट्रेन नंबर 02309 राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन बुधवार को तेजस रेक साथ चलीं। इसके साथ नई दिल्ली से राजेन्द्र नगर टर्मिनल के लिए ट्रेन नंबर 02310 डाउन स्पेशल ट्रेन 02 सितंबर को अपने समय पर खुलेंगी। अब इस ट्रेन का नाम भी नया होगा। रेलवे के अनुसार इसे तेजस राजधानी एक्सप्रेस (Tejas Rajdhani Express) के नाम जाना जाएगा।

Rajendra Nagar Terminal (Patna)-New Delhi Rajdhani Express is now operating with the state-of-the-art Tejas rakes



This train will run at the speed of 130 kmph as the track b/w Patna-Delhi is fit for this speed.The train can travel up to speed to 160 kmph:PRO East Central Railway pic.twitter.com/xaX4U6BtUW