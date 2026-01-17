Success Story: समुद्र किनारे लगाया चाय का ठेला, पहली कमाई 50 पैसे, आज करोड़ों का कारोबार

तमिलनाडु के नागरकोइल में जन्मीं पैट्रिसिया नारायण ने पति का घर छोड़ने के बाद कुकिंग को अपना पेशा बनाया। उन्होंने शुरुआत में चेन्नई के 'मरीना बीच' (Marina Beach) पर एक चाय का ठेला लगाया। 1980 में उनकी पहली कमाई 50 पैसे की थी। चाय के साथ वह कुछ स्नैक्स भी बेचा करती थीं। पैट्रिसिया की चाय और स्नैक्स का स्वाद लोगों को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते वह पूरे चेन्नई में प्रसिद्ध हो गईं। इसके अलावा, उन्होंने अपनी मां से कुछ पैसे उधार लेकर आचार और जैम बनाकर बेचना शुरू किया, जिसे काफी अच्छा रिस्‍पॉन्‍स मिला। पैट्रिसिया की जिंदगी परेशानियों के बवंडर से निकलकर अब सही रास्ते पर आ गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को यहीं तक सीमित नहीं रखा। वह कारोबार बढ़ाने के लिए लगातार हाथ-पैर मारतीं रहीं और सफल भी हुईं।