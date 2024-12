Petrol Diesel Price Today: टंकी फुल कराने से पहले जान लें पेट्रोल-डीजल के नए रेट, यहां करें चेक

दिल्ली (Petrol Diesel Price in Delhi) पेट्रोल: ₹94.77 प्रति लीटर

डीजल: ₹87.67 प्रति लीटर मुंबई (Petrol Diesel Price in Mumbai) पेट्रोल: ₹103.44 प्रति लीटर

डीजल: ₹89.97 प्रति लीटर जयपुर (Petrol Diesel Price in Jaipur)

पेट्रोल: ₹104.72 प्रति लीटर

डीजल: ₹90.21 प्रति लीटर कोलकाता (Petrol Diesel Price in Kolkata) पेट्रोल: ₹104.95 प्रति लीटर

डीजल: ₹91.76 प्रति लीटर गुरुग्राम (Petrol Diesel Price in Gurgaon) पेट्रोल: ₹95.04 प्रति लीटर

डीजल: ₹87.90 प्रति लीटर

चेन्नई (Petrol Diesel Price in Chennai) पेट्रोल: ₹100.80 प्रति लीटर

डीजल: ₹92.39 प्रति लीटर बेंगलुरु (Petrol Diesel Price in Bangalore) पेट्रोल: ₹102.92 प्रति लीटर

डीजल: ₹88.99 प्रति लीटर पटना (Petrol Diesel Price in Patna)

पेट्रोल: ₹105.47 प्रति लीटर

डीजल: ₹92.32 प्रति लीटर लखनऊ (Petrol Diesel Price in Lucknow) पेट्रोल: ₹94.69 प्रति लीटर

डीजल: ₹87.81 प्रति लीटर पेट्रोल-डीजल के दाम पर टैक्स का प्रभाव पेट्रोल और डीजल (Petrol Diesel Price Today) की कीमत में सबसे बड़ा योगदान राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला वैट और एक्साइज ड्यूटी है। यही कारण है कि राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पेट्रोल और डीजल (Petrol Diesel Price Today) की कीमत देश के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक रहती हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में वैट की दर अधिक होने के कारण यहां पेट्रोल-डीजल के दाम ऊंचे हैं। इसके विपरीत, दिल्ली, हरियाणा, और पंजाब जैसे राज्यों में टैक्स की दर कम है, जिससे यहां पेट्रोल-डीजल अपेक्षाकृत सस्ता मिलता है।