भारत में पेट्रोल अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी महंगा

Petrol Price: भारत में पेट्रोल चीन, ब्राजील, जापान, अमेरिका, रूस, पाकिस्तान और श्रीलंका की तुलना में महंगा है। ये तथ्य BOB इकोनॉमिक्स रिसर्च रिपोर्ट में सामने आया है। इस रिपोर्ट में कारणों का भी उल्लेख किया गया है।

Updated: May 17, 2022 07:40:45 pm

पेट्रोल-डीजल के दाम देश में आसमान छू रहे हैं। इस बीच एक रिसर्च में कुछ तथ्य सामने आए हैं। भारत में पेट्रोल हांगकांग, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों की तुलना में सस्ता है, लेकिन चीन, ब्राजील, जापान, अमेरिका, रूस, पाकिस्तान और श्रीलंका की तुलना में महंगा है। ये तथ्य BOB इकोनॉमिक्स रिसर्च रिपोर्ट में सामने आया है। भारत में फ्यूल की बढ़ती कीमतों ने को लेकर आए दिन बहस होती है। अब इसपर चर्चा हो रही है कि कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए किस सरकार, राज्य या केंद्र को अपने टैक्स को कम करना चाहिए। ईंधन की कीमतों में वृद्धि मुख्य रूप से कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आए उछाल के कारण हुई है। इसके अलावा डॉलर के मजबूत होने से कच्चे तेल की कीमत में इजाफा हुआ है।

Petrol in India costlier than US, China, Pakistan