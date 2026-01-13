ड्रीम कार लैंड रोवर डिफेंडर खरीदनी है? 20-4-10 रूल बताएगा आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए

हम में से कई लोग अपनी ड्रीम कार लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कमाई भी होनी चाहिए। मान लीजिए आपको लैंड रोवर डिफेंडर खरीदनी है, जिसका शुरुआती ऑन-रोड प्राइस 1.2 करोड़ रुपये है। इसके लिए आपकी मंथली सैलरी भी काफी मोटी होनी चाहिए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं।