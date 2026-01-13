ड्रीम कार लैंड रोवर डिफेंडर खरीदनी है? 20-4-10 रूल बताएगा आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए

ड्रीम कार खरीदने का गोल्डन फॉर्मूला (PC: Canva)
हम में से कई लोग अपनी ड्रीम कार लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कमाई भी होनी चाहिए। मान लीजिए आपको लैंड रोवर डिफेंडर खरीदनी है, जिसका शुरुआती ऑन-रोड प्राइस 1.2 करोड़ रुपये है। इसके लिए आपकी मंथली सैलरी भी काफी मोटी होनी चाहिए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं।
कार खरीदने का एक बेहतरीन फॉर्मूला है, 20-4-10 रूल। हम इसी रूल से जानेंगे कि कितना लोन आपको लेना होगा, कितना डाउन पेमेंट होगा और कितनी EMI जाएगी, इस हिसाब से आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो चलिए पहले इसी रूल को समझ लीजिए -
तो अब बात करते हैं डिफेंडर खरीदने की। जिसकी कीमत 1.2 करोड़ है। इस पर कार खरीदने का गोल्डेन रूल 20-4-10 अप्लाई करते हैं।
अब देखिए, 24 लाख का डाउन पेमेंट किया तो लोन की रकम हुई -
अब ये करीब 2.4 लाख रुपये आपकी कुल मंथली सैलरी का 10% होना चाहिए, इस हिसाब से आपकी मंथली सैलरी होनी चाहिए करीब 24 लाख रुपये या इससे ज्यादा। सालाना सैलरी पैकेज होना चाहिए करीब 2.88 करोड़ रुपये।
लैंड रोवर ही क्यों, इस फॉर्मले को आप अपनी किसी भी ड्रीम कार को खरीदने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपकी सैलरी के हिसाब से उसे खरीदने का समय आ गया या नहीं।
