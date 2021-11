पीएम मोदी ने लॉन्च की RBI की दो नई स्कीम, छोटे निवेशकों और आम नागरिक को होगा फायदा

नई दिल्ली। छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने का नया अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक की दो इनोवेटिव उपभोक्ता केंद्रित पहलों-भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद रहे।

इस योजना के तहत छोटे निवेशक आसानी से भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपना सरकारी प्रतिभूति खाता ऑनलाइन नि:शुल्‍क खोल सकेंगे और उसका रख-रखाव कर सकेंगे।

इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, जिन दो योजनाओं को लॉन्च किया गया है उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए ज्यादा आसान और सुरक्षित बनेगा। इससे छोटे निवेशकों और आम नागरिकों को फायदा होगा।

- बीते 6-7 वर्षों को आम लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार काम कर रही है। आरबीआई ने भी सामान्य नागरिक को ध्यान में रखते हुए लगातार कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में ये कदम और जोड़ा है।

- लोकपाल स्कीम के जरिए बैंकिंग सेक्टर में One Nation, One Ombudsmen System ने साकार रूप लिया है। इससे बैंक कस्टमर की हर शिकायत का समाधान समय पर बिना परेशानी के कर सकेगा।

- अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाला भावना को बल मिलेगा।

- देश फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटा है। अभूतपूर्व निवेश किए जा रहे हैं। ऐसे में छोटे से छोटे निवेशक की भागीदारी बहुत कारगर साबित होगी।

- पीएम मोदी ने कहा कि, बीते 7 सालों में, NPAs को पारदर्शिता के साथ Recognize किया गया, Resolution और recovery पर ध्यान दिया गया, पब्लिक सेक्टर बैंकों को Recapitalize किया गया। इसके साथ ही फाइनेंशियल सिस्टम और पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए गए।

बता दें कि आरबीआई ने अपने एक बयान में कहा है कि आरबीआई रिटेल डायरेक्‍ट योजना से अब छोटे निवेशकों के लिए डिजिटल मंच पर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना आसान होगा।

