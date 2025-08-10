Home Loan का Prepayment कर रहे हैं? जरा रुकिए, एक्सपर्ट की बताई इस स्ट्रैटजी से खूब पैसा बचा लेंगे आप

Prepayment Vs Investment: लोन में प्रीपेमेंट यानी समय से पहले लोन का कुछ हिस्सा या पूरा लोन चुका देना। जब लोगों के पास कहीं से मोटा पैसा आ जाता है या अच्छी-खासी बचत हो जाती है, तो वे उस पैसे से लोन का प्रीपेमेंट कर देते हैं। हालांकि, लोन का प्रीपेमेंट करने पर बैंक कुछ पेनल्टी चार्ज करते हैं। प्रीपेमेंट से ग्राहकों का लंबी अवधि में ब्याज में जाने वाला कुछ पैसा बच जाता है। लेकिन क्या यह सही तरीका है। क्या अपनी सेविंग्स को लोन के प्रीपेमेंट में लगाना सही फाइनेंशियल डिसीजन है? आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं।