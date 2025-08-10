10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Home Loan का Prepayment कर रहे हैं? जरा रुकिए, एक्सपर्ट की बताई इस स्ट्रैटजी से खूब पैसा बचा लेंगे आप

Prepayment Vs Investment: अपनी सेविंग्स को लोन के प्रीपेमेंट में लगाना क्या सही है? अलग-अलग लोगों के लिए इस सवाल के अलग-अलग जवाब हो सकते हैं। लोन से हमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 10, 2025

Prepayment Vs Investment
होम लोन के साथ टैक्स बेनिफिट्स भी आते हैं। (PC: Gemini)

Prepayment Vs Investment: लोन में प्रीपेमेंट यानी समय से पहले लोन का कुछ हिस्सा या पूरा लोन चुका देना। जब लोगों के पास कहीं से मोटा पैसा आ जाता है या अच्छी-खासी बचत हो जाती है, तो वे उस पैसे से लोन का प्रीपेमेंट कर देते हैं। हालांकि, लोन का प्रीपेमेंट करने पर बैंक कुछ पेनल्टी चार्ज करते हैं। प्रीपेमेंट से ग्राहकों का लंबी अवधि में ब्याज में जाने वाला कुछ पैसा बच जाता है। लेकिन क्या यह सही तरीका है। क्या अपनी सेविंग्स को लोन के प्रीपेमेंट में लगाना सही फाइनेंशियल डिसीजन है? आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं।

कर लें यह तुलना

बेसिक होम लोन के को-फाउंडर और सीईओ अतुल मोंगा का कहना है कि अपनी सेविंग्स को लोन के प्रीपेमेंट में डालने से पहले आपको संभावित इन्वेस्टमेंट रिटर्न और लोन पर ब्याज की तुलना कर लेनी चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज से कम है, तो लोन का प्रीपेमेंट अधिक समझदारी भरा कदम है।

ये भी पढ़ें

Personal Loan की EMI नहीं भरें तो क्या होगा? जानिए कर्ज नहीं चुकाने पर क्या-क्या एक्शन लेता है बैंक
कारोबार
Personal Loan EMI Default Charges

इन्वेस्टमेंट Vs लोन प्रीपेमेंट

मोंगा ने कहा, 'हालांकि, भारत में होम लोन आमतौर पर कम ब्याज दर पर मिल जाता है। साथ ही इसमें लंबी अवधि होती है, जो लिक्विडिटी को सपोर्ट करती है। इसके अलावा होम लोन में सेक्शन 24(b) और 80(c) के तहत टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। दूसरी तरफ अच्छी तरह डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। यहां आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिलता है। साथ ही कई निवेश विकल्पों में टैक्स छूट भी मिलती है।'

क्या चुनें ग्राहक?

अतुल मोंगा के अनुसार, अगर आप जवान हैं, तो इन्वेस्टमेंट के साथ जाना एक स्मार्ट च्वाइस होगी। आप अपने होम लोन को टैक्स बेनिफिट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं और फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए अपने लोन क्लीयर करना चाहते हैं, तो प्रीपेमेंट को चुन सकते हैं। मोंगा के अनुसार, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी लोन रेट, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन और फ्यूचर गोल्स के आधार पर सही फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी चुनें।

ये भी पढ़ें

Home Loan लेने पर ग्राहकों से कौन-कौन से चार्जेज वसूलते हैं बैंक? जान लें कहां कट रही है आपकी जेब
कारोबार
Home Loan Charges

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Aug 2025 05:03 pm

Published on:

10 Aug 2025 10:00 am

Hindi News / Business / Home Loan का Prepayment कर रहे हैं? जरा रुकिए, एक्सपर्ट की बताई इस स्ट्रैटजी से खूब पैसा बचा लेंगे आप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.