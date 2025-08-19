प्राइवेट पेंशनर भी होंगे टैक्स के दायरे से बाहर, इस कानून से मिलने वाली है बड़ी राहत

EY इंडिया के टैक्स पार्टनर अमरपाल चड्ढा बताते हैं कि आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक केंद्र / राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों को मिलने वाली कम्यूटेड पेंशन पूरी तरह टैक्स फ्री है। लेकिन Private Sector Employees को सीमित छूट मिलती है। अगर कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिलती है, तो पेंशन की एक-तिहाई (1/3rd) रकम टैक्स मुक्त होती है। अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती तो पेंशन की आधी (1/2) रकम टैक्स मुक्त होती है। इसके अलावा, बीमा नियामक IRDA द्वारा स्वीकृत पेंशन योजना से मिलने वाली कम्यूटेड पेंशन भी पूरी तरह टैक्स मुक्त होती है। इसमें न केवल सैलरी पाने वाले कर्मचारी आते हैं बल्कि गैर-कर्मचारी जैसे प्रोफेशनल्स और स्वरोजगार से जुड़े लोग भी शामिल होते हैं।