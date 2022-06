Akasa Air का पहला विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा , जल्द परमिट मिलने की उम्मीद,यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा

Akasa Air को लेकर इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुईं। पहला विमान बोइंग 737 मैक्स राजधानी दिल्ली पहुंच गया है। दिल्ली के आईडीआई एयरपोर्ट पर मंगलवार की सुबह इस विमान ने लैंड किया है। खास बात यह है कि जल्द ही इस अकासा एयर को फ्लाय परमिट मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद हवाई यात्रियों को एक और नई हवाई सेवा का अनुभव मिलेगा।

शेयर बाजार के बिगबुल राकेश झुनझुनवाला की सपोर्टेड Akasa Air का पहला विमान बोइंग 737 मैक्स दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर मंगलवार की सुबह अकासा एयर के पहले विमान ने लैंड किया। इसके साथ ही पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे इस विमान का इंतजार भी खत्म हो गया है। हालांकि इसकी तस्वीरों पहले ही कंपनी की ओर से साझा कर दी गई थी, लेकिन फिर भी सभी को इंतजार था कि ये एयरपोर्ट कब पहुंचेगा और कब इसे उड़ने की अनुमति दी जाएगी। दरअसल अब अकासा एयर को देश में एयरलाइंस सेक्टर की रेग्युलेटर डीजीसीए से एयर ऑपरेटर पर्मिट लेना होगा। इसके बाद ही विमानों को उड़ाने की अनुमति दी जाएगी।

