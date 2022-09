RBI का बड़ा फैसला, Mahindra Finance लोन रिकवरी एजेंट की नहीं कर पाएगी बहाली

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 23 सितंबर गुरुवार के एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब लोन के लिए रिकवरी एजेंट की बहाली पर रोक लगा दी गई है। विस्तार से जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने 23 सितंबर को बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश में लोक रिकवरी के लिए महिंद्र एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज पर थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं इसके साथ ही आरबीआई ने कहा कि, कंपनी अगले आदेश तक आउटसोर्सिंग सिस्टम के जरिए लोन वसूली या रिपॉजेशन एक्टिविटी भी नहीं कर सकती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो RBI ने निर्देश दिया है कि वित्तीय सेवा प्रदाता यह कंपनी लोन का पैसा वसूल करने के लिए अब बाहरी वसूली एजेंटों का इस्तेमाल नहीं कर सकती।

RBI Bars Mahindra Finance From Using Third Party Recovery Agents Know the Reason