Reliance AGM 2021: एजीएम में बोले मुकेश अंबानी, आरआई का रिटेल कारोबार कुछ सालों में हो जाएगा 3 गुना

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रिज की 44वीं एजीएम को संबोधित करते हुए आरआई के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि रिलायंस रिटेल का लक्ष्य देश के कई शहरों में कारोबार को बढ़ाना है। हमें अगले तीन वर्षों में एक करोड़ से अधिक मर्चेंट पार्टनर्स से जुड़ना है। रिलायंस की रिटेल यूनिट का लक्ष्य अगले तीन से पांच वर्षों में कम से कम तीन गुना वृद्धि करना है। साल 2020 हमारी कंपनी के लिए एक परीक्षा की तरह था। हम परीक्षा में सफल हुए और अपनी लीडरशिप पॉजिशन को न केवल बनाए रखा बल्कि उसे और मजबूत किया।

Read More: Reliance AGM 2021: मुकेश अंबानी का दावा, Jio भारत को 2G मुक्त और 5G युक्त बनाएगी

8 में से 1 ग्राहक रिलायंस रिटेल से करता है खरीदारी

रिलायंए इंडस्ट्रिज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस रिटेल ने इस दौरान 1,500 स्टोर जोड़े। हम अपने कुल स्टोरों की संख्या को 12,711 तक ले गए। आज हर 8 में से एक ग्राहक रिलायंस रिटेल से खरीदारी करता है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य विश्व स्तर पर टॉप 10 रिटेल विक्रेताओं में से एक बनना है।

इन सेगमेंटों में है हमारा कारोबार

रिलायंस रिटेल परिधान, किराना और इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में काम करती है। रिलायंस रिटेल ने 18 करोड़ से अधिक यूनिट फुटवियर और परिधान बेचे। एजियो, रिलायंस रिटेल की एक परिधान वेबसाइट है। अंबानी के मुताबिक कंपनी की परिधान इनकम में 25 प्रतिशत का योगदान करती है। पिछले एक साल में 150 शहरों में 3 लाख से अधिक व्यापारी या दुकानदार पार्टनर्स को अपने व्यवसायों को फिजिकली और डिजिटल रूप से ट्रांसफॉर्म करने के लिए सक्षम और सशक्त बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा हर व्यापारी और दुकानदार से वादा सरल है। ग्राहक आपका, समर्थन हमारा, हम आपका समर्थन करते हैं। ताकि आप अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सकें।

जामनगर में बना रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी कॉम्पलेक्स

अपने इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साल रिलायंस रिटेल ने 4.5 करोड़ यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी हर दिन एक लाख 20 हजार से अधिक आइटम बेचे। एक अरब से अधिक ग्रॉसरी यूनिट्स बेचीं या हर दिन लगभग 30 लाख। जामनगर में 5,000 एकड़ में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने का काम शुरू कर दिया है। यह दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड अक्षय ऊर्जा विनिर्माण सुविधाओं में से एक होगी। हमने विश्व स्तर पर कुछ बेहतरीन लोगों के साथ रिलायंस न्यू एनर्जी काउंसिल की स्थापना की है।

Read More: रिलायंस ने की दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन की घोषणा, गूगल के साथ मिलकर लॉन्च करेगा Jio Phone Next

Web Title: Reliance AGM 2021 Ambani Claims Retail Business Will Be 3 Times In A Few Years