Retail Inflation: मई महीने में कम हुई महंगाई, 7.04 फीसदी रही खुदरा महंगाई दर

Retail inflation: अप्रैल की तुलना में मई में खुदरा महंगाई दर में कमी दर्ज की गई है। मई में खुदरा महंगाई दर घटकर 7.04 फीसदी हो गई। इससे आम आदमी के लिए थोड़ी राहत है।

महंगाई देश में चर्चा का विषय बना हुआ है इस नीच मई महीने में देश में महंगाई में थोड़ी कमी आई है। अप्रैल में जहां महंगाई दर ने 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा था वहीं, मई में ये दर घटकर 7.04 फीसदी पर रही है। जबकि अप्रैल में यही दर 7.79 फीसदी रही थी। हालांकि, 7 फीसदी खुदरा महंगाई दर होने के बाद भी आम जनता को थोड़ी राहत है लेकिन अभी भी ये उनकी जेब पर भारी पड़ेगी। ये महंगाई दर अभी भी आरबीआई के सामने चुनौती बनी हुई है।

Retail inflation slips to 7.04% in May, still above RBI comfort level