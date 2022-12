आम आदमी को बड़ा झटका! महंगा हो गया आटा-चावल और दालें, 1 महीने में 5% बढ़ें भाव

भारत में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। रोजमर्रा की सभी चीजों के दाम लगातार बढ़ने से लोगों का बजट बिगड़ रहा है। आटा, दाल और चावलो की कीमत में उछाल देखने को मिल रहा है। 1 महीने के अंदर खाद्य पदार्थों के दामों में बड़ा इजाफा हुआ है।

Retail Prices of wheat and pulses increased by 5% in 1 month