अमरीकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया में उछाल, शेयर मार्केट में भी तेजी

Dollar vs Rupee: अमरीकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आज 67 पैसे मजबूत होकर 82.14 पर पहुंच गया है। पिछले ट्रेडिंग डे मंगलवार को रुपया में 7 पैसे की तेजी देखी गई थी। वहीं बुधवार को मार्केट छुट्टी के कारण बंद था।

Rupee gains 67 paise to 82.14 against US dollar, stock market also boomed