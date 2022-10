फिर लुढ़का रुपया, पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82.20 के निचले स्तर पर, शेयर मार्केट में भी गिरावट

अमरीकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार लुढ़कते जा रहा है। अब तक के यह पहली बार रिकार्ड निचले स्थर 82.20 रुपए/डॉलर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही शेयर मार्केट भी गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार कर रहा है।

7 अक्टूबर यानी आज को डॉलर के मुकाबले रुपया 0.41% लुड़क कर 82.22 के निचले स्तर पर आ गया है। रुपया में गिरावट लगातार जारी है, पिछले महीने 23 सितंबर को यह 81.09 रुपए के स्तर पर था। वहीं इससे पहले 20 जुलाई को यह 80 रुपए के स्थर पर था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक भारतीय रुपए के दाम में 10.6% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं शेयर मार्केट का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) व बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) लाल निशान के साथ कारोबार कर रहा है।

Rupee hits record low of 82.20 against US dollar for the first time, share market also fall