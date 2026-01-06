SIP Investment: हर रोज 200 रुपए बचाकर भी बन सकते हैं लखपति, ऐसे तैयार होगा 25 लाख का फंड

म्यूचुअल फंड SIP के ज़रिए रोज़ाना सिर्फ़ 100 रुपए से भी निवेश की शुरुआत की जा सकती है। कई म्यूचुअल फंड हाउस डेली SIPs ऑफर कर रहे हैं, जिससे ऐसे लोगों के लिए निवेश करना आसान हो गया है, जिनके पास बड़ी रकम नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय यह याद रखें कि लंबी अवधि के निवेश पर अच्छे रिटर्न की अधिक संभावना रहती है। अगर आप धैर्य के साथ निवेश करते रहते हैं, तो कंपाउंडिंग को अपनी शक्ति दिखाने का पूरा मौका मिलता है और समय के साथ आपका पैसा बढ़ता जाता है। चलिए जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हर रोज 200 रुपए की SIP करता है, तो 25 लाख का फंड बनाने में कितना समय लगेगा।