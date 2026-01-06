SIP Investment: हर रोज 200 रुपए बचाकर भी बन सकते हैं लखपति, ऐसे तैयार होगा 25 लाख का फंड

हर रोज 200 रुपए के निवेश से भी लखपति बना जा सकता है। (PC: perplexityAI)
Daily SIP investment: छोटी-छोटी बचत भी एक बड़ा फंड तैयार कर सकती हैं। बस नियमित निवेश और अनुशासन जरूरी है। अगर आप सही रणनीति के तहत हर रोज 100-200 रुपए भी बचाते हैं, तो कुछ सालों में एक बड़ी रकम हासिल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड SIP ने इस काम को बेहद आसान कर दिया है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश की सबसे खास बात यही है कि बहुत थोड़े से भी शुरुआत की जा सकती है। यही वजह है कि म्यूचुअल फंड SIP के प्रति निवेशकों की दिलचस्पी बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है।
म्यूचुअल फंड SIP के ज़रिए रोज़ाना सिर्फ़ 100 रुपए से भी निवेश की शुरुआत की जा सकती है। कई म्यूचुअल फंड हाउस डेली SIPs ऑफर कर रहे हैं, जिससे ऐसे लोगों के लिए निवेश करना आसान हो गया है, जिनके पास बड़ी रकम नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय यह याद रखें कि लंबी अवधि के निवेश पर अच्छे रिटर्न की अधिक संभावना रहती है। अगर आप धैर्य के साथ निवेश करते रहते हैं, तो कंपाउंडिंग को अपनी शक्ति दिखाने का पूरा मौका मिलता है और समय के साथ आपका पैसा बढ़ता जाता है। चलिए जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हर रोज 200 रुपए की SIP करता है, तो 25 लाख का फंड बनाने में कितना समय लगेगा।
प्रतिदिन 200 रुपए की रकम बड़ी नहीं है। कुछ खाने-पीने पर ही इतना खर्चा ही जाता है। हर रोज 200 रुपए का मतलब हुआ महीने में 6000 का निवेश। म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिलेगा यह निवेश की अवधि और म्यूचुअल फंड के प्रकार पर निर्भर करता है। हालांकि, आमतौर पर लंबी अवधि में 12 से 15 प्रतिशत का रिटर्न सामान्य है। हम यह मानकर चलते हैं कि 12% सालाना की दर से ब्याज मिल रहा है।
|प्रतिदिन निवेश
|200 रुपए (6 हजार महीना)
|निवेश अवधि
|14 साल
|कुल निवेश
|10.22 लाख
|अनुमानित रिटर्न रेट
|12%
|अनुमानित रिटर्न
|16.34 लाख
|फाइनल कॉर्पस
|26.56 लाख
इस कैलकुलेशन से पता चलता है कि रोज़ाना महज 200 रुपए निवेश करके आप लगभग 14 साल में 25 लाख रुपए का कॉर्पस बना सकते हैं। यदि आप चाहें तो SIP की रकम बढ़ा सकते हैं, इससे 25 लाख का फंड कुछ जल्दी तैयार हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि निवेश की गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। नियमित निवेश की आदत से बड़े लक्ष्यों को आसानी से हासिल किया जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग