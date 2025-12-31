Gold Silver Price Today: नए साल से पहले चांदी की चमक फीकी! 3 दिन में 22,000 रुपये टूटी, सोना 5,000 रुपये सस्ता

2025 के आखिरी तीन दिनों में चांदी में काफी उथल-पुथल देखने को मिली है। 29 दिसंबर को, जिस दिन चांदी में भारी उठापटक देखने को मिली थी, उसी दिन चांदी ने 2,54,174 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था. हालांकि उस ऊंचाई पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी और 2,22,502 रुपये के लेवल तक गोता लगाया। मगर, उसके अगले ही दिन मंगलवार, 30 दिसंबर को चांदी ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई और 2,51,360 की ऊंचाई को छुआ। यानी 29 दिसंबर की क्लोजिंग 2,24,429 से करीब 27,000 रुपये प्रति किलो का दमदार कमबैक देखने को मिला। फिर 31, दिसंबर यानी आज चांदी में एक बार फिर से जबरदस्त गिरावट है। अगर इन तीन दिनों को एक साथ देखें तो, 29 दिसंबर के रिकॉर्ड हाई से चांदी अबतक 21,946 रुपये या करीब 22,000 रुपये तक टूट चुकी है।