Gold Silver Price Today: नए साल से पहले चांदी की चमक फीकी! 3 दिन में 22,000 रुपये टूटी, सोना 5,000 रुपये सस्ता

3 दिनों से चांदी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव (PC: Canva)
जैसे जैसे साल 2025 बीत रहा है, चांदी की चमक फीकी पड़ती जा रही है। आज साल 2025 का आखिरी दिन है, आज भी चांदी इंट्राडे में 18,700 रुपये प्रति किलो से ज्यादा टूट गई। इसके पहले 29 दिसंबर को भी चांदी में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला था, उस दिन चांदी में 21,000 रुपये की गिरावट देखने को मिली थी।
आज 31 दिसंबर को MCX पर चांदी के मार्च वायदा में काफी उठा-पटक देखने को मिल रही है। आज बाजार खुलते ही चांदी 18,000 रुपये तक टूट गई। चांदी वायदा ने 2,32,228 रुपये प्रति किलो का इंट्राडे लो बनाया है। फिलहाल चांदी 13,500 रुपये की गिरावट के साथ 2,37,000 रुपये प्रति किलो के करीब ट्रेड कर रही है।
2025 के आखिरी तीन दिनों में चांदी में काफी उथल-पुथल देखने को मिली है। 29 दिसंबर को, जिस दिन चांदी में भारी उठापटक देखने को मिली थी, उसी दिन चांदी ने 2,54,174 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था. हालांकि उस ऊंचाई पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी और 2,22,502 रुपये के लेवल तक गोता लगाया। मगर, उसके अगले ही दिन मंगलवार, 30 दिसंबर को चांदी ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई और 2,51,360 की ऊंचाई को छुआ। यानी 29 दिसंबर की क्लोजिंग 2,24,429 से करीब 27,000 रुपये प्रति किलो का दमदार कमबैक देखने को मिला। फिर 31, दिसंबर यानी आज चांदी में एक बार फिर से जबरदस्त गिरावट है। अगर इन तीन दिनों को एक साथ देखें तो, 29 दिसंबर के रिकॉर्ड हाई से चांदी अबतक 21,946 रुपये या करीब 22,000 रुपये तक टूट चुकी है।
चांदी की तरह सोने की कीमतों में इतनी उठापटक देखने को नहीं मिली है। हालांकि MCX पर सोने का फरवरी वायदा 1,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक टूट गया। लेकिन 29 दिसंबर से अभी तक देखें तो सोने की कीमतें सिर्फ 600-650 रुपये ही कम हुई हैं. हालांकि 26 दिसंबर को सोने ने 1,40,465 रुपये प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड हाई बनाया था। उससे भाव 5,000 रुपये तक टूट चुके हैं।
चांदी की कीमतों में इतनी शार्प गिरावट क्यों आई, इसके पीछे कुछ दिलचस्प कारण हैं, जो कि जियो पॉलिटिकल कारणों और इंडस्ट्रियल डिमांड्स से अलग हैं। क्योंकि ये कारण लंबी अवधि में असर डालते हैं।
